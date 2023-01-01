Этот демон мой!. Юлия Журавлева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Юлии Журавлевой – «Этот демон мой!». Книга прочитана популярной актрисой театра и кино Сашей Брежневой. Сесиль – потомственная охотница на демонов. К дедушке Фрею до сих пор приходят за советом охотники. Именем бабушки Агаты демоны пугают непослушных демонят. Папа – главный ловчий Протектората, а мама – лучший демонолог-теоретик. Старший брат – гордость семьи – бьет рекорд за рекордом. Но Сесиль всем покажет, чего она стоит! Жаль, первое задание досталось слишком простое: поймать какого-то слабака. Сейчас разделается с ним по-быстрому и возьмется за настоящую работу. Однотомник. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Этот демон мой! слушать на видеосервисе Wink.