Это ты мне? Как писать захватывающие диалоги для кино и сцены. Линда Сегер,Джон Рейни (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Яркий, живой диалог героев – основа драматического произведения, мощный двигатель сюжета и лучший инструмент раскрытия авторского замысла. Но искусство создания диалога таит в себе много ловушек, в которые часто попадают не только начинающие, но и опытные писатели и драматурги. Данная аудиокнига поможет вам избежать этих ловушек и будет интересна авторам, работающим в любом жанре, причём независимо от уровня мастерства – как новичкам, так и опытным профессионалам. Вы познакомитесь не только с ценными советами о том, как вложить в уста героев те самые единственные и неповторимые реплики, но и с грубыми ошибками в написании диалогов, которые сведут на нет все попытки создать героев, которым поверит зритель. Все советы сопровождаются показательными примерами из пьес, экранизаций и кинофильмов.



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