Этика жизни. Трудиться и не унывать!. Томас Карлейль (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Томас Карлейль – британский писатель, публицист, историк и философ. "Надо жить, а не прозябать. Да, подумай о том, что надо жить! Жизнь твоя, хотя бы ты был самый жалкий из смертных,– не праздная греза, а действительность, полная высокого смысла! Твоя жизнь – твое достояние; это все, с чем ты можешь пойти навстречу вечности. Действуй поэтому подобно звездам, «не торопясь, но и не зная отдыха»". Томас Карлейль



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