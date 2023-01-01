Эти бурные чувства. Хлоя Гонг
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Эти бурные чувства. Хлоя Гонг

Эти бурные чувства. Хлоя Гонг (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика810 мин18+

О книге

1926 год. В Шанхае царит беззаконие. Город охвачен многолетней войной между двумя группировками: Алой бандой и Белыми цветами. Восемнадцатилетняя Джульетта Цай возвращается из Америки, чтобы стать предводительницей Алых. Джульетте противостоит Рома Монтеков, лидер Белых цветов и… ее первая любовь. Каждая из двух банд считает своим долгом уничтожить противника, но внезапно распространившаяся по городу таинственная болезнь меняет все планы. Теперь злейшие враги Рома и Джульетта должны объединить свои силы и остановить смертельную угрозу, которая нависла над Шанхаем.

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Жанр
Фантастика
Время
810 мин / 13:30

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