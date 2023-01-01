Этери. Важа Пшавела (книга, 2020) слушать онлайн

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У грузин есть одна странная, но вполне объяснимая особенность – самых любимых и близких народу культурных и общественных деятелей страна называет просто по имени. Никаких фамилий и тем более отчеств. Просто Галактион, а не Галактион Табидзе, Илья, а не Илья Чавчавадзе, Акакий, а не Акакий Церетели. Так люди Грузии выражают к этим выдающимся личностям пламенную любовь, глубокое почтение и признательность за то, что они сделали для родины. Одним из таких всенародно любимых грузинских поэтов и писателей безусловно является Важа Пшавела, или просто Важа. Человек, которому в своих произведениях удалось запечатлеть Грузию неподдельной, красивой и сильной. Он обращался к героическому прошлому грузинского народа, много рассуждал о проблематике взаимоотношений человека и общества, человека и природы, любви и долга перед народом. Творческое наследие классика грузинской литературы – это 36 поэм и около четырехсот стихотворений, а также пьесы, рассказы, эссе, этнографические, публицистические и критические статьи. Мы предлагаем всем поклонникам творчества писателя познакомиться с аудиоверсией его поэмы «Этери» в исполнении Сергея Чонишвили. Также не пропустите ранее вышедшую аудиокнигу: Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», Важа Пшавели «Гость и хозяин»



Этери слушать на видеосервисе Wink.