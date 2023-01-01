Эстрадная детская песня. Виктор Ударцев (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

"Эстрадная детская песня" – это яркие, динамичные и мелодичные песни, собранные на одном диске специально для маленьких слушателей. Малыши узнают, что есть на старом чердаке, почему колдунье не колдуется. Они побывают в гостях у гномов и услышат, кто такой мистер Оп. И самое замечательное, что любую песенку можно спеть самим под минусовую фонограмму! Песни для ребят написал популярный поэт и композитор, член российского авторского общества Виктор Ударцев, мастер детской эстрадной песни, репертуар которого составляет более 100 песен. Сверхзадача автора, как он сам считает – сделать мир добрее. Его песни исполняют детские вокальные коллективы из многих городов нашей страны – Краснодара, Перми, Владикавказа, Санкт- Петербурга, Саратова, Астрахани и др., и, конечно, популярная московская группа «Непоседы». А шоу-группа «Волшебники двора» выступали с его песней на «Евровидении».



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