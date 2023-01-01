Естественный бег. Простой способ бегать без травм. Дэнни Эбшир, Брайан Метцлер. Ключевые идеи книги.
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Естественный бег. Простой способ бегать без травм. Дэнни Эбшир, Брайан Метцлер. Ключевые идеи книги.

Естественный бег. Простой способ бегать без травм. Дэнни Эбшир, Брайан Метцлер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота30 мин16+

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Сюжет

Эбшир и Метцлер предлагают простой способ бегать без травм, перейти на естественный бег. По статистике, половина легкоатлетов страдают от болей, вызванных нагрузками. Спортивная обувь препятствует правильному развитию мышц и соединительных тканей стопы. В книге подробно изложены особенности биомеханики и строения костного аппарата с медицинской точки зрения. Предложена восьминедельная программа перехода на естественный бег и подробный план тренировок с детальным хронометражем. Несложные тесты из этой книги помогут правильно определить оптимальные для вас нагрузки. Тренировки без травм, общий оздоровительный эффект благодаря массажу стоп, насыщение организма кислородом — все это помогает прислушаться к состоянию собственного организма и привести себя в отличную спортивную форму.

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