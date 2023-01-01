Естественный бег. Простой способ бегать без травм. Дэнни Эбшир, Брайан Метцлер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эбшир и Метцлер предлагают простой способ бегать без травм, перейти на естественный бег. По статистике, половина легкоатлетов страдают от болей, вызванных нагрузками. Спортивная обувь препятствует правильному развитию мышц и соединительных тканей стопы. В книге подробно изложены особенности биомеханики и строения костного аппарата с медицинской точки зрения. Предложена восьминедельная программа перехода на естественный бег и подробный план тренировок с детальным хронометражем. Несложные тесты из этой книги помогут правильно определить оптимальные для вас нагрузки. Тренировки без травм, общий оздоровительный эффект благодаря массажу стоп, насыщение организма кислородом — все это помогает прислушаться к состоянию собственного организма и привести себя в отличную спортивную форму.



Естественный бег слушать на видеосервисе Wink.