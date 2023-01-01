Есть, молиться, любить / Eat Pray Love. Элизабет Гилберт (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Перед вами книга-бестселлер, которая была успешно экранизирована и завоевала любовь читателей во всем мире. Это автобиографическая и глубоко личная история про поиск и принятие себя, любовь к миру, путешествия и свободу. После тяжелого развода писательница из Нью-Йорка Элизабет решает целый год путешествовать по миру. Три страны ее длинного путешествия, Италия, Индия и Индонезия, каждая по-своему учат Лиз радоваться ежедневным мелочам и не бояться нового опыта. В попытках обрести прочную почву под ногами, она достигает гармонии с собой и встречает новую любовь.



Есть, молиться, любить / Eat Pray Love слушать на видеосервисе Wink.