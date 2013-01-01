Если с ребенком трудно. Людмила Петрановская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дети не слушают своих родителей, сколько стоит этот мир. В попытках научить «нерадивое чадо», как «надо себя вести», ответственные родители вооружаются новейшими психологическими «приемчиками», разучивают современные техники сидения на гречке, а дети в ответ лишь становятся все более раздражительными и непослушными. Что же нам мешает в отношениях с ребенком, а ему мешает вести себя лучше? Аудиокнига Людмилы Петрановской будет полезна родителям, отчаявшимся найти общий язык с детьми. Вы сможете научиться ориентироваться в сложных ситуациях, решать конфликты и достойно выходить из них. Аудиокнига поможет сохранить терпение, восстановить понимание и мир в семье.© Петрановская Л.В., текст, 2013 © Селиванов А.А., илл., 2013 © Оформление. ООО "Издательство «АСТ», 2013 ©



Если с ребенком трудно слушать на видеосервисе Wink.