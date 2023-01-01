Еще один великолепный МИФ. Роберт Асприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Еще один великолепный миф" Роберта Асприна – эталон жанра юмористического фэнтези. Нет, это не «Игры престолов», хотя драконами здесь торгуют даже на рынке это не «Властелин колец», хотя магия и волшебство здесь на каждом шагу и это не «Халк», которому уж точно никогда не угнаться в оба�янии за здешним зеленым монстром… Пародия? О, да! Проводя (всегда наказуемые) параллели и аналогии, можно сказать так. Если бы «Автостопом по галактике» писали в жанре фэнтези, это назвали бы «Еще один великолепный миф». А если бы Джим Абрахамс решил экранизировать последнее, мы получили бы… Ну, скажем, «Горячие головы Средиземья».



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