Есенин С. Страна негодяев в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Сергей Есенин,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагаются стихотворения, поэмы и пьеса Сергея Есенина в исполнении Дмитрия Быкова. В аудиокнигу вошли произведения поэта: «Небесный барабанщик», «Сорокоуст», «Пугачев», «Страна негодяев», «Черный человек», а также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о �прочитанных произведениях.



Есенин С слушать на видеосервисе Wink.