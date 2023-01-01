WinkАудиокнигиЕсенин С. Страна негодяев в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Сергей Есенин,Дмитрий Быков
Есенин С. Страна негодяев в исполнении Дмитрия Быкова Лекция Быкова Д.. Сергей Есенин,Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Поэзия, Учебная и научная литература125 мин12+
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Сюжет
Вашему вниманию предлагаются стихотворения, поэмы и пьеса Сергея Есенина в исполнении Дмитрия Быкова. В аудиокнигу вошли произведения поэта: «Небесный барабанщик», «Сорокоуст», «Пугачев», «Страна негодяев», «Черный человек», а также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о �прочитанных произведениях.
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