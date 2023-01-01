(Э)сатори. Чертог Тура. Арчи Вар (книга, 2020) слушать онлайн

Прогресс не стоит на месте, мир стремительно развивается. Где-то, но не на Земле… Человечество уничтожено! По крайней мере, я людей не встречал без малого десять лет. А вот мутанты найдутся на любой вкус, как в дорогом ресторане. Сами пристают, нравлюсь им, столькие уже зубы пообломали, а по итогу каждый охотник становится моей жертвой… Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



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