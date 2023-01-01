Эрта: Армия Акана. Николай Побережник
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Эрта: Армия Акана. Николай Побережник

Эрта: Армия Акана. Николай Побережник (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика672 мин16+

Сюжет

Накануне войны терратос рвут на части гильдии торговцев и промышленников. Вероломное вторжение, богатые ресурсами предгорья потеряны, а среди ущелий и опасных перевалов ведет свою горную армию Кинт Акан. Он молод и храбр, но война, лишения и горе снова и снова испытывают его. Того, чье лицо высушено ледяными ветрами, испачкано потом и кровью, а сердце черствеет с каждым последним вздохом погибшего товарища. Найти в себе силы идти до конца, не сломаться и вырвать победу у северян! Что станет наградой за храбрость и верность терратосу?

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