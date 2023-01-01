Эрос и личность. Философия пола и любви. Николай Бердяев (книга, 2020) слушать онлайн

Николай Бердяев – виднейший представитель русской религиозной философии XX столетия. Философия любви занимает в творческом наследии Бердяева особое место. Будучи приверженцем философии персонализма, Бердяев особое значение придает понятию личности и видит глубокий нравственный смысл любви в том, чтобы побуждать личность к свободе и развитию, стремиться к идеальному бытию, относиться к другому индивиду, как к личности. Философ признаeт огромное и плодотворное влияние пола на всю духовную жизнь человека, включая религию, считает, что эротическая энергия является вечным источником творчества. В книгу «Эрос и личность» включены работы Бердяева, раскрывающие сложный и многосторонний подход философа к феномену любви.



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