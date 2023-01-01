Эрик. Терри Пратчетт (книга, 1990) слушать онлайн

Сюжет

Ну никак не везет нашему незадачливому волшебнику Ринсвинду! Только только ему удалось выбраться из страшных Подземных Измерений, как на его долю выпали новые испытания. Его призвал начинающий демонолог Эрик Турсли. И теперь Ринсвинд обязан исполнить три его желания, только в этом случае он обретет долгожданную свободу. А желания нужно сказать, не абы какие: сделать Эрика Повелителем Мира, устроить ему встречу с самой прекрасной женщиной и даровать ему вечную жизнь. О том, удастся ли Ринсвинду выпутаться из этого переплета – в этой аудиокниге. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Терри Пратчетта: Мрачный жнец К оружию! К оружию! Творцы заклинаний Цвет волшебства Посох и шляпа Безумная звезда



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