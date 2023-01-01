Эргай. Новая эра Земли. Татьяна Зинина (книга, 2020) слушать онлайн

Когда-то Александре казалось, что если на Землю прилетят инопланетяне, это будет интересно, забавно, познавательно. Что их явление станет для развития нашей планеты настоящим прорывом. Но однажды… она встретила в лесу странного мужчину и, может, должна была убежать, но не убежала. Может, ей не сто�ило больше к нему приходить? Но она приходила и разговаривала с ним. Он рассказывал ей о вселенной, о планетах, о Союзе Человеческих Рас. Саша считала его другом и не верила, что он может быть опасен… Но как же она ошибалась. Ведь он – лорд Эргай. Тот, кто лично руководил захватом Земли. Тот, кому приказано подавить сопротивление недовольных. Тот, кто стал для Саши врагом.



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