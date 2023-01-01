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Эра отчаяния. Лаэндэл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика429 мин18+
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Сюжет
«Эра отчаяния» – фантастический роман, десятая книга цикла «Анархия упадка», жанр боевая фантастика. Осталось всего ничего, пройти подземелье. Двигаться назад, глупая затея сулящая трудности в будущем. Да разум трещит по швам, конкуренты всe равно что смертельные враги, но путь понятен и нужно только идти вперeд. Там, в конце, можно встретит того кто разрушил привычный мир. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань
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