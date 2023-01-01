Эра Меркурия. Евреи в современном мире. Часть 2. Юрий Слезкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение масштабного, досконального и увлекательного исследования судеб российского еврейства XX века Юрия Слезкина, автора нашумевшего бестселлера «Дом правительства». «Эра Меркурия» – рассказ о сложном, полном невероятных трудностей, трагедий и великих свершений пути, который прошли представители еврейского народа в XX веке, от местечек до гигантских мегаполисов, от черты оседлости до мировых столиц. Юрий Слeзкин не только изучает полные драматических событий отдельные судьбы, но и указывает на общие тенденции и предпосылки происходивших в XX веке социальных и политических тектонических сдвигов, в центре которых неизменно оказывались представители «меркурианской» нации, народа-кочевника, привыкшего, с одной стороны, подстраиваться под существующие реалии, а с другой, рьяно охранять свои религиозные, социальные и культурные ценности. Одна из самых захватывающих, глубоких и масштабных работ по истории еврейского народа в XX веке. Народа, фактически этот век создавшего и пострадавшего от него больше других.



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