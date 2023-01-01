Энциклопедия морских суеверий. Часть 1 – 4. Николай Каланов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто из нас не мечтал о романтике далеких плаваний и приключений, о пиратах и необитаемых островах, о тайнах океанов? Прикоснуться к этой мечте Вы сможете, прослушав аудиокнигу «Энциклопедия морских суеверий». Только здесь Вы сможете узнать в чeм перед моряками провинилась птица альбатрос и как бананы убивают корабли, существуют ли в реальности волны-убийце и какая связь между золотой заклeпкой и гибелью «Титаника» и почему моряки боятся брать пассажира по имени Иона, как рождаются «флотские» дети и в какой стране «красные носки» яхтсмена стали символом нации… Чтение книги сопровождается приятной музыкой, криками чаек, корабельным колоколом и прощальным гудком, уходящего в вечность «Титаника». Эти и многие другие морские тайны раскрывает Вам известный российский писатель-маринист Николай Каланов. Чтецы: 1 часть – Владимир Кулаков 2 часть – Игорь Гмыза 3 часть – Максим Воробей 4 часть – Николай Науменко



Энциклопедия морских суеверий слушать на видеосервисе Wink.