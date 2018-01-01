Энциклопедия мифов. А-К. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга – невероятное продолжение миров Макса Фрая, путеводитель по закоулкам потайных комнат авторских фантазий, помыслов и написанных строк. «„Энциклопедия мифов“» содержит ответы на тысячи вопросов, но одновременно с этим подбрасывает всe новые и новые неизвестные тайны, затягивая в мир Макса Фрая ещe больше, ещe сильнее. Возможно, эта книга запутает ещe больше, возможно она не даст прямой ответ на каждый из поставленных вопросов, но без неe книжный мир, кажущийся таким живым, таким настоящим, не будет полным. Всем, кто читал предыщущие книги Макса Фрая до этого, всем, кто с головой тонул в словах, захватывающих дух поворотов загадочной жизни Ехо, обязательно к прочтению! © Stoytel



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