Энциклопедия абсолютного и относительного знания. Бернар Вербер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как создать вселенную? Как сделать майонез? Что снится дельфинам? Откуда появляются легенды? Что значат знаки зодиака? Можно ли найти связь между духовными практиками и астрофизикой? Какую роль в современном мире играют алхимия и карты Таро? Что значит форма цифр? Что такое элевсинские мистерии, квантовая запутанность, принцип матрешки? Кто такие Архимед, Распутин, царица Кахина? Невероятная книга, в которой специально для поклонников Бернара Вербера собрано все самое странное и удивительное – знания и факты, которых не найти ни в одной энциклопедии, кроме этой.



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