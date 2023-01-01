Энтони Джон. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Энтони Джон» – последний роман Джерома К. Джерома, автора знаменитой «Трое в лодке, не считая собаки». Энтони Джон – классический образец английского стереотипа Self-Made Man, сделавший умопомрачительную карьеру благодаря своим достоинствам и выбившись с самых низов в элиту общества. Роман особенно интересен тем, что это, наверное, единственная серьезная работа великого сатирика и наряду со своей художественной ценностью он весьма точно передает атмосферу и нравы современной автору Англии.



Энтони Джон слушать на видеосервисе Wink.