Енотик капризничает. Ирина Зартайская (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Вместе с малышом Енотиком ваш ребёнок научится вести себя в разных ситуациях, узнает, почему не нужно убегать вперёд на улице, зачем уступать место старшим, как превратить уборку в комнате в увлекательную игру и что делать, если скучаешь по близким людям, а также научится делиться игрушками и не капризничать в магазине. Ирина Зартайская – детская писательница, подарившая миру более 50 прекрасных книг. Рассказы Ирины публикуются в журналах, а книги входили в шорт-листы международного конкурса «Литературная Вена» и Первого всероссийского литературного конкурса «Жёлтая гусеница: полёты во сне и наяву». А на Всероссийском конкурсе «Новые имена» Ирина победила в номинации «Автор лучшей повести».



Енотик капризничает слушать на видеосервисе Wink.