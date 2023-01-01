Енотик идет в школу. Ирина Зартайская (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Вместе с малышом Енотиком ваш ребёнок узнает, как здорово учиться в школе и заводить новых друзей, а также перестанет бояться отвечать на уроках. Ирина Зартайская – детская писательница, подарившая миру более 60 прекрасных книг. Рассказы Ирины публикуются в журналах, а книги входили в шорт-листы международного конкурса «Литературная Вена» и Первого всероссийского литературного конкурса «Жёлтая гусеница: полёты во сне и наяву». А на Всероссийском конкурсе «Новые имена» Ирина победила в номинации «Автор лучшей повести». Книги Ирины Зартайской в 2020 году вошли в лонг-лист премии им. Корнея Чуковского.



Енотик идет в школу слушать на видеосервисе Wink.