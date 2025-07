English Love Stories. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Продолжаем представлять английскую классическую литературу на английском языке. Сборник объединяет филигранные рассказы двух известных английских писателей начала XX века: нобелевского лауреата, знаменитого своей эпической «Сагой о Форсайтах», Джона Голсуорси и Кэтрин Мэнсфилд, писательницы новозеландского происхождения, автора искусных психологических новелл. John Galsworthy SALVATION OF A FORSYTE Katherine Mansfield THE STRANGER PSYCHOLOGY MR AND MRS DOVE



