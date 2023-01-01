English Love Stories. Коллектив авторов
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English Love Stories. Коллектив авторов

English Love Stories. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы189 мин18+

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О книге

Продолжаем представлять английскую классическую литературу на английском языке. Сборник объединяет филигранные рассказы двух известных английских писателей начала XX века: нобелевского лауреата, знаменитого своей эпической «Сагой о Форсайтах», Джона Голсуорси и Кэтрин Мэнсфилд, писательницы новозеландского происхождения, автора искусных психологических новелл. John Galsworthy SALVATION OF A FORSYTE Katherine Mansfield THE STRANGER PSYCHOLOGY MR AND MRS DOVE

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Жанр
Любовные романы
Время
189 мин / 03:09

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