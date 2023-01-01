Empire V / Ампир «В». Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главную роль в фэнтезийном фильме Виктора Гинзбурга «Ампир V», снятом по одноименному роману Виктора Пелевина, сыграл Павел Табаков. Сын Олега Табакова, молодой артист театра и кино запомнился зрителям ролями в драме «Звезда» и историческом телевизионном сериале «Екатерина. Взлет». С малых лет погруженный в атмосферу театра, Павел, тем не менее, не думал, что сделает актерскую карьеру. И все же, в двенадцать лет дебютировал на сцене МХТ имени А. П. Чехова. После окончания школы поступил в Театральную школу Олега Табакова, затем начал работать в отцовском театре. В последнее время Павел редко играет в театре, сосредоточившись на работе в кино. Теперь поклонники могут познакомиться с новым амплуа молодого актера – чтеца аудиокниг. Павел Табаков стал голосом для аудиоверсии романа Виктора Пелевина «Empire V». Книга повествует о мрачном мире, в котором правят могущественные вампиры. Они выращивают для себя людей, будто скот на убой. В это элитное и закрытое общество попадает обычный парень Рома. Теперь он тоже вампир, и ему предстоит освоиться в новом для себя качестве. Вот только сумеет ли он справиться с полученными знаниями и выбить себе место под солнцем среди сильных и опытных конкурентов?



Empire V / Ампир «В» слушать на видеосервисе Wink.