Эмоциональный интеллект. Harvard Business Review (HBR) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Harvard Business Review – ведущий мировой деловой журнал с многолетней историей. В новой книге серии «Harvard Business Review: 10 лучших статей» собраны лучшие работы мировых специалистов по вопросам эмоционального интеллекта и лидерства за всю историю журнала. Какие личностные качества должны быть у хорошего руководителя? Почему так важно прислушиваться к мнению коллег? Как обуздать свой темперамент и не дать характеру испортить карьеру? Как развить собственный EQ и поднять на новый уровень эмоциональный интеллект сотрудников? Эти и другие вопросы, необходимые для успешного личного профессионального развития, подробно описаны авторами данного сборника.



Эмоциональный интеллект слушать на видеосервисе Wink.