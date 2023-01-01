Эмоциональная гибкость. Сьюзан Дэвид (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга об эмоциональной гибкости, концепции, предложенной психологом и бизнес-коучем Сьюзан Дэвид и признанной Harvard Business Review в 2016 году идеей года. Приемы и средства, которые предлагает автор, позволяют найти подход к своим самым трудным переживаниям, понять, какие пораженческие мысли и линии поведения ограничивают, научиться подстраиваться под сложный и быстро меняющийся мир и не давать негативным чувствам выбивать себя из колеи. Сьюзен Дэвид – доктор философских наук, психолог Гарвардской медицинской школы, соучредитель и содиректор Института коучинга в больнице McLean, учредитель и главный исполнительный директор консалтинговой компании Evidence Based Psychology. Консультирует высшее руководство сотен крупных организаций, включая ООН, Ernst



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