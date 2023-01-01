Эмоциональная гибкость: путеводитель для лидера. Завоевать расположение коллег, управлять решениями партнеров. Керри Флеминг. Ключевые идеи книги.
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Эмоциональная гибкость: путеводитель для лидера. Завоевать расположение коллег, управлять решениями партнеров. Керри Флеминг. Ключевые идеи книги.

Эмоциональная гибкость: путеводитель для лидера. Завоевать расположение коллег, управлять решениями партнеров. Керри Флеминг. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие39 мин16+

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Сюжет

Любой руководитель ценит в своих сотрудниках работоспособность, исполнительность, дисциплину. Но люди в первую очередь чувствующие существа, эмоциями окрашены все сферы нашей жизни, в том числе работа. Эмоциональный интеллект здесь не менее важен, чем собственно интеллектуальные навыки: поведенческая гибкость и стрессоустойчивость — залог выживания любой компании. Система Керри Флеминг помогает руководителям обучиться эмоциональной гибкости, совершив всего семь последовательных шагов.

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