Эмоциональная гибкость: путеводитель для лидера. Завоевать расположение коллег, управлять решениями партнеров. Керри Флеминг. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Любой руководитель ценит в своих сотрудниках работоспособность, исполнительность, дисциплину. Но люди в первую очередь чувствующие существа, эмоциями окрашены все сферы нашей жизни, в том числе работа. Эмоциональный интеллект здесь не менее важен, чем собственно интеллектуальные навыки: по�веденческая гибкость и стрессоустойчивость — залог выживания любой компании. Система Керри Флеминг помогает руководителям обучиться эмоциональной гибкости, совершив всего семь последовательных шагов.



Эмоциональная гибкость: путеводитель для лидера слушать на видеосервисе Wink.