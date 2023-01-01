Эмигрант. Господин поручик. Александр Башибузук (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая аудиокнига серии «Эмигрант» Что делать, когда просыпаешься и понимаешь, что не помнишь кто ты такой? Вдобавок ко всему, парочка громил собирается тебя убить, а все вокруг, очень похоже на антураж черно-белого кино, оказывается Марселем образца тысяча девятьсот двадцатого года. Нашему современнику, волей случая оказавшемся в теле офицера Русского экспедиционного корпуса во Франции, поручика царской армии Александра Аксакова, придется столкнуться с очень многими трудностями и опасностями, но он привык решать проблемы кардинально и ни перед чем не остановится, для того, чтобы защитить близких для себя людей и вернутся в Россию.



Эмигрант слушать на видеосервисе Wink.