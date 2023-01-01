Елка для принца. Эль Бланк (книга, 2020) слушать онлайн

Если ты принц на одной из планет огромной космической империи, это ещe не значит, что у тебя нет проблем. Ведь у тебя есть сестра. А у сестры – желание. И тебе его придeтся выполнять. Что для этого потребуется? Совсем немногое. Стандартная доза чужой наглости, скромных размеров шантаж, изрядная порция собственного невезения, одна старая тайна и преступный заговор, который может стоить жизни и тебе, и тем, кто окажется с тобой рядом. А в итоге многое изменится. И не важно, что ты к этому не готов и не жаждешь подобных перемен. Судьба не спрашивает. Ведь она считает, что делает тебе подарок. Настоящий новогодний подарок.



Елка для принца слушать на видеосервисе Wink.