Елизавета II – королева Великобритании. Мария Эртон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами история жизни выдающейся женщины, которая вот уже более шестидесяти лет удивляет весь мир мудростью, решимостью, преданностью и, конечно, любовью, – к британскому народу,своей стране, своей семье. Елизавета II – не просто королева Великобритании, но человек – эпоха. Она стала не только свидетельницей, но и участницей многих значимых исторических событий современности. В книге, словно в калейдоскопе, отразились основные линии жизни этой удивительной женщины: маленькая девочка, невеста, монарх, верная жена, заботливая бабушка, политик и влиятельный лидер. Она чтит вековые традиции, но она же их и нарушает. Елизавета II – личность неординарная, порой непредсказуемая и совершенно точно – великая.



Елизавета II – королева Великобритании слушать на видеосервисе Wink.