Элита элит. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Имперский гвардеец из будущего, в котором человечество освоило всю галактику и создало космические колониальные державы, попадает в 1941 год, на границу СССР, на уже оккупированную фашистами землю. У имперских гвардейцев большой боевой опыт, хотя сражаться им приходится только с мятежниками. И�мперские гвардейцы – «элита элит», люди, умеющие жить, думать и действовать в согласии с понятиями Долг и Честь, Воля Императора и Кысмет. Долг и судьба главного героя – принять участие в начавшейся великой и страшной войне. В его распоряжении лишь уцелевшие бойцы из разгромленных частей Красной армии. Но элитой не рождаются – элитой становятся…



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