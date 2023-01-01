Электрические сны (сборник). Филип Дик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами «Электрические сны Филипа К. Дика» – сборник самых лучших рассказов, отобранных для экранизации Брайаном Крэнстоном («Во все тяжкие», «Драйв») и воплотившихся в новейший одноименный сериал от Amazon и Channel 4. В них изобретают самовоспроизводящиеся машины, исследуется восприятие измен�яющейся реальности, создается пугающая и темная политическая аллегория, актуальная как при холодной войне, так и в наше время. Странные и иногда забавные, эти поразительные истории подчеркивают талант, безграничное воображение и глубокое понимание человеческой природы, которыми обладал Филип К. Дик.



Электрические сны (сборник) слушать на видеосервисе Wink.