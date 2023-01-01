WinkАудиокнигиЭльбрус-2016. Удачное восхождение. В горы после пятидесяти – 4. Валерий Лаврусь
Эльбрус-2016. Удачное восхождение. В горы после пятидесяти – 4. Валерий Лаврусь (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения137 мин18+
Сюжет
Юрий Серов уже бывал на Эльбрусе, поднимался он и на Килиманджаро. Он считал себя опытным восходителем. До тех пор, пока не попал на второе восхождение на Эльбрус. И появились вопросы. Способен ли он ходить в одиночку? Знает ли, как выживать в пургу? И ещe один… А что такое дружба? Обо всeм этом чит�айте в четвeртой повести-отчeте цикла «В горы после пятидесяти…» – «Эльбрус-2016. Удачное восхождение».
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