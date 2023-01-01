Экзорцист. Павел Корнев
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Экзорцист. Павел Корнев

Экзорцист. Павел Корнев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези209 мин16+
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Сюжет

"Экзорцист" – фантастическая повесть Павла Корнева, жанр героическая фантастика, боевое фэнтези. В Святых Землях бесы издревле тщатся проникнуть в траченные греховными помыслами души людей, но экзорцисты и экзекуторы, кто молитвой, а кто калeным железом, изгоняют потусторонних отродий обратно в породившую их Бездну. Но что случится, если этим нелeгким ремеслом придeтся заняться случайному человеку – Себастьяну Марту, агенту королевской тайной службы?

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Жанры
Фэнтези

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