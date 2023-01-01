Экзорцист. Книга 3. Сергей Савинков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Экзорцист» – роман Сергея Савинкова, третья книга одноименного цикла, жанр боевое фэнтези, городское фэнтези. Толпы нечисти разыскивают меня по всему миру – так что пришлось залечь на дно. И нет бы сидеть себе тихо и не отсвечивать, так меня угораздило вляпаться в очередное приключение! Подвернулась работка по старому профилю. Бесит только ощущение, что я – пешка в чужой игре… Внимание! Содержит нецензурную брань.



Экзорцист слушать на видеосервисе Wink.