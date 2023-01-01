Экзамен по социализации. Оксана Алексеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Даша – извечная жертва в школе, которая уже и забыла, как чувствовать себя человеком. Но все переворачивается с ног на голову, когда она знакомится с двумя необычными людьми. Мира и Макс, выжившие дети разрушенной Организации, только учатся социализации. Они не умеют любить, дружить, ненавидеть, бояться. И они не признают слабости. Но они, как и Даша, просто хотят найти свое место в мире.



Экзамен по социализации слушать на видеосервисе Wink.