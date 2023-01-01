Эксплеты. Лебединая башня. Ирина Фуллер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Из-за жуткого предсказания принцесса Омарейл провела в Лебединой башне двадцать два года. Вот-вот должен явиться принц, который ее вызволит, но в этой истории все по-другому. Спасать принцессу нельзя, да ей и нужно-то всего лишь одним глазком взглянуть на Астрар, столицу королевства. Правда, это только поначалу. Вскоре Омарейл начинает искать способ стать ученицей одной из школ. То, что никто не знает, как она выглядит, ей только на руку. Принцессе Ордора предстоит узнать, каково это – быть простой девушкой, кто претендует на ее руку и сердце и, главное, кто такие эксплеты.



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