Экспедиция. Моника Кристенсен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экспедиция к Северному полюсу окажется на грани срыва из-за непонятного заболевания среди людей и собак. Когда спасательный вертолeт наконец прибывает, руководитель категорически отказывается вернуться обратно на Шпицберген. Опытный полицейский Кнут Фьель, заподозрив неладное, остаeтся в л�агере полярников, чтобы вместе с ними идти на полюс. Запутанные и трагические события приведут к ужасным последствиям. Но кто в этом виноват? Как и в трeх предыдущих книгах Моники Кристенсен, интуиция и опыт не подведут шпицбергенского полицейского Фьеля. Книга получила много откликов в прессе как в Норвегии, так и в других странах.



Экспедиция слушать на видеосервисе Wink.