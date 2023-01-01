Экспансия-3. Юлиан Семенов (книга, 1984) слушать онлайн

1947 год. Мечты Штирлица о возвращении на родину так и остались мечтами. Он по-прежнему в Южной Америке, в Аргентине, работает инструктором на горнолыжном курорте. Грандиозные планы по разгадке тайны атомной бомбы и поисках участников и организаторов тайной нацисткой структуры в Латинской Америке также потерпели неудачу. Но полковник Исаев не привык сдаваться и опускать руки даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Четверть века он не был в России и просто не может позволить себе вернуться домой не выполнив этой сложнейшей операции по разоблачению нацистов. Также не пропустите аудиокниги цикла Исаев-Штирлиц: «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Пароль не нужен», «Нежность», «Испанский вариант», «Альтернатива», «Третья карта», «Семнадцать мгновений весны», «Майор Вихрь», «Приказано выжить», «Экспансия часть 1», «Экспансия часть 2»



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