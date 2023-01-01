Эхо Миштар. Вершины и пропасти. Софья Ролдугина
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Эхо Миштар. Вершины и пропасти. Софья Ролдугина

Эхо Миштар. Вершины и пропасти. Софья Ролдугина (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика1340 мин16+
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О книге

Случается иногда, что мир приходит в движение – и тогда не отсидеться ни в горах, ни в пустыне. Зреет на севере пламя бунта, и чем дальше, тем больше противятся сыновья лорги воле царственного отца. А во тьме поднимает голову третья сила – алчная, жестокая, и не будет от неё никому пощады. На юге храм схлестнулся с конклавом, восстали рабы в оазисе Кашим, и ведёт их за собой всадник с колдовским мечом, с печалью в сердце… А под барханами дремлет старое зло – и скоро настанет время ему пробудиться. Между севером же и югом скитаются двое. Алар, странник-эстра, хочет вновь обрести утраченную память – и новое место в мире, который теперь не узнаёт. Фогарта Сой-рон, учёная-киморт, ищет потерянного учителя, того, кому всегда принадлежало её сердце… Вот только они не знают, сколько боли принесёт им эта встреча.

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Жанр
Фантастика, Русская литература
Время
1340 мин / 22:20

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