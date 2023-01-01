Его Высочество Мартин. Михаил Самарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эти летние каникулы Алиса запомнит надолго: одержав победу в международной олимпиаде по математике, она получает в подарок от самой королевы Елизаветы II щенка породы вельш-корги по имени Мартин, который, сам того не подозревая, меняет всe вокруг. Алиса вдруг замечает, как в еe жизни, кроме учeбы, появляется много интересного. Одноклассники перестают обзываться, вечно недовольная мачеха неожиданно сменяет гнев на милость. И наконец, неугомонный Мартин знакомит свою необычную хозяйку с парнем и вносит в их жизнь любовь…



Его Высочество Мартин слушать на видеосервисе Wink.