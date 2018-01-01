Эго. Абрикосовое варенье. Все равно. Адлиг Швенкиттен. Александр Солженицын (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Больше 30 лет разделяют рассказы, с которыми вошел в литературу А.И.Солженицын – «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Случай на станции…», – и «Двучастные рассказы» 1990-х годов. Эти годы ушли на огромные полотна – «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное Колесо». Восемь двучастных рассказов написал Солженицын в 90-е. Три из них вошли в эту аудиокнигу. А еще вошла повесть «Адлиг Швенкиттен» о боях в Восточной Пруссии в январе 1945-го – "настоящий шедевр позднего Солженицына, где его литературное мастерство достигло предельной концентрации, – пишет поэт Юрий Кублановский. – С первых же страниц и абзацев повествования проникает в читательскую душу чувство вещей, точней, зловещей тревоги – и так по нарастающей – вплоть до реквиемного финала". ©



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