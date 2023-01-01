Египетский ребус. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Папа Мейзи – моряк, все время в плаваниях, и девочка очень давно его не видела. Папа не забывает свою дочку, вот и сейчас прислал подарок – ожерелье с подвеской. Подвеска покрыта загадочными египетскими иероглифами, и Мейзи, как начинающему детективу, не терпится расшифровать надпись. Разумеется, тут требуется помощь знатока. Но у крупнейшего специалиста по Древнему Египту своя беда – пропал золотой скарабей, гордость его коллекции. «Так это целых два египетских ребуса!» – обрадовалась девочка и с жаром принялась за эти загадки.



Египетский ребус слушать на видеосервисе Wink.