Эффективные продажи. Радмило Лукич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вам предлагается уникальная запись двухдневного открытого тренинга «Эффективные продажи» одного из лучших бизнес-тренеров России – Радмило Лукича. Ценность данной аудиолекции в том, что в связи с внезапной кончиной автора летом 2015 года, «посетить» его тренинги можно только посредством про�слушивания этого материала.



Эффективные продажи слушать на видеосервисе Wink.