WinkАудиокнигиЭффективные продажи. Радмило Лукич
Эффективные продажи. Радмило Лукич (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес642 мин12+
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Сюжет
Вам предлагается уникальная запись двухдневного открытого тренинга «Эффективные продажи» одного из лучших бизнес-тренеров России – Радмило Лукича. Ценность данной аудиолекции в том, что в связи с внезапной кончиной автора летом 2015 года, «посетить» его тренинги можно только посредством про�слушивания этого материала.
Эффективные продажи слушать на видеосервисе Wink.