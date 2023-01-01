Эффективная мотивация персонала при минимальных затратах. Наталья Самоукина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге рассматриваются актуальные вопросы эффективной нематериальной мотивации персонала с учетом психотипа, интеллектуальных особенностей и мотивационного профиля сотрудников. Здесь представлена информация о западных и российских концепциях мотивации персонала. Также даются рекомендации по построению мотивационной корпоративной культуры компании, эффективному подбору кандидатов и адаптации новых сотрудников. Отдельно рассматриваются важные вопросы организации системы мотивации, предлагаются конкретные примеры, задачи, опросники, тесты, анкеты, советы и рекомендации, которые можно применить для разработки и поддержания системы мотивации персонала в компании. Книга будет полезна руководителям высшего и среднего звена, бизнес-тренерам, сотрудникам службы персонала, консультантам, занимающимся вопросами мотивации, студентам и аспирантам, специализирующимся в этой области.



Эффективная мотивация персонала при минимальных затратах слушать на видеосервисе Wink.