Эффективная мотивация персонала при минимальных затратах. Наталья Самоукина
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Эффективная мотивация персонала при минимальных затратах. Наталья Самоукина

Эффективная мотивация персонала при минимальных затратах. Наталья Самоукина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология427 мин12+
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Сюжет

В книге рассматриваются актуальные вопросы эффективной нематериальной мотивации персонала с учетом психотипа, интеллектуальных особенностей и мотивационного профиля сотрудников. Здесь представлена информация о западных и российских концепциях мотивации персонала. Также даются рекомендации по построению мотивационной корпоративной культуры компании, эффективному подбору кандидатов и адаптации новых сотрудников. Отдельно рассматриваются важные вопросы организации системы мотивации, предлагаются конкретные примеры, задачи, опросники, тесты, анкеты, советы и рекомендации, которые можно применить для разработки и поддержания системы мотивации персонала в компании. Книга будет полезна руководителям высшего и среднего звена, бизнес-тренерам, сотрудникам службы персонала, консультантам, занимающимся вопросами мотивации, студентам и аспирантам, специализирующимся в этой области.

Эффективная мотивация персонала при минимальных затратах слушать на видеосервисе Wink.

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