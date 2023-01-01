Эффект красной розы. Ольга Грищенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Красная роза в названии этой книги – метафора. Но вовсе не романтических отношений, а «предложения, от которого невозможно отказаться». Она заметна на любом фоне, ее хотят заполучить, а наличие у нее шипов не только не отталкивает желающих ею обладать, но и, напротив, усиливает это желание. То, в чем вы хотите убедить собеседника – будь то необходимость купить именно в вашей компании или принять предложение руки и сердца, а может быть, просто признать вашу правоту, – можно сделать для него «красной розой», применив простые, но неочевидные правила. Автор этой книги, эксперт в области переговоров и двукратный чемпион России по управленческой борьбе, изложила их здесь. И эта книга – несомненная «красная роза» для всех, кто хочет стать мастером убеждения.



Эффект красной розы слушать на видеосервисе Wink.