Единственная для оборотня и теща в нагрузку. Франциска Вудворт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Романы Франциски Вудворт превратят ваши будни в головокружительный аттракцион! Не думал владыка оборотней, что его желание найти истинную пару принесет ему столько хлопот. А ведь ведьма предупреждала, что его ждет сюрприз! И теперь в невесты ему достался ребенок, которого опекает мамаша со с�клочным характером. И вроде еще не женат, а теща уже нервы треплет, доводя до белого каления, и лишает равновесия одним своим присутствием…



Единственная для оборотня и теща в нагрузку слушать на видеосервисе Wink.