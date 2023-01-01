Единственная для князя. Как долго я тебя искал. Мелина Боярова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Единственная для князя. Как долго я тебя искал» – роман Мелины Бояровой, жанр альтернативная история, приключенческое фэнтези. Однажды я проснулась и осознала, что ничего не помню о себе и собственном прошлом. Говорят, я важный свидетель в громком преступлении, и мои показания помогут разоблачить убийцу. Я готова сотрудничать со следствием и хочу вспомнить, кто же такая гимназистка Молчанова. Проблема в том, что я совсем не тихоня и отличница, за которую меня все принимают. И самое ужасное, что великий и безупречный канцлер, лично заинтересованный в расследовании, начинает меня в чем-то подозревать. Альтернативный мир Российской империи. События в романе развиваются спустя двенадцать лет после событий, описанных в цикле «Талисман для князя».



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